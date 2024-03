Pescara sotto shock: agli arresti domiciliari l’attaccante Sasanelli, il motivo

Un fatto di cronaca scuote il Pescara calcio. Nella serata di ieri, infatti, è stato posto agli arresti domiciliari l'attaccante Luca Sasanelli. Come riporta Rete8, l’attaccante è finito agli arresti domiciliari per stalking. L’indagine è partita dalla procura di Bari. Secondo l’accusa il giovane calciatore avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex ragazza diciannovenne. Il ragazzo, classe 2004, è stato prelevato dalle forze dell'ordine mentre era in ritiro con la squadra in vista della gara di questa sera contro la Recanatese. Il giovane dunque non sarà a disposizione degli abruzzesi e ha fatto ritorno a Bari.