"Inzaghi si consolerà almeno con l'aver salvaguardato il serbatoio tra due impegni così ravvicinati, visto che al Dall'Ara sono rimasti del tutto a riposo tre titolarissimi come Lautaro, Pavard e Dimarco: in Spagna saranno ovviamente lanciati nella mischia dal 1' per conquistare i quarti. La mezz'ora finale, inoltre, è stata risparmiata a Calhanoglu e Mkhitaryan mentre per l'ultimo quarto di gara è uscito di scena Thuram. Il francese aveva preso una botta, ma le sue condizioni non preoccupano".