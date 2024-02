Petit avverte il Real: “Mbappé? In Francia siamo stanchi. Parte? Resta? Ha fatto la cacca?”

L'ex nazionale francese ha rilasciato un'intervista al quotidiano As e ha messo in guardia il Real in caso di arrivo di Mbappé

Emmanuel Petit ha rilasciato un'intervista al quotidiano As in cui ha affrontato diversi argomenti. Uno di questi è il possibile arrivo di Mbappé al Real Madrid. L'ex nazionale francese ha messo in guardia di blancos. "Se Mbappé andasse a Madrid potrebbe essere un problema. Non solo in termini di stipendio nello spogliatoio, ma anche in termini di leadership. Bellingham è stato incredibile, così come Vinicius, e se andrà al Madrid, dovrà giocare da attaccante, proprio come ha fatto di recente al PSG. Ma sappiamo tutti che questa non è la posizione migliore. Ci sono molte domande e nessuna risposta".