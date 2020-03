La Repubblica – La Lega presenta alla FIGC il suo nuovo piano sul calcio in sei punti

La ripresa del campionato è al centro del dibattito. Ma al momento il coronavirus non ha arretrato di un passo . La curva dei contagi non è scesa e il calcio deve rendersene conto. Intanto la Serie A si prepara a presentare, nella giornata di domani, il proprio programma di risanamento. Insomma, la stima dei danni. E nel documento, oltre della questione economica, ci saranno sei punti, come spiega il quotidiano La Repubblica. Starà alla Federazione farsi portavoce con il governo di queste questioni.

Verranno chieste nuove regole per incentivare la costruzione di nuovi stadi. Si parlerà dei diritti tv e della salvaguardia della Legge Melandri. Capitolo dedicato al costo del lavoro per alleggerire i costi di questo momento di stop. Deroghe temporanee sui contributi. Fonti di investimento che arrivino da scommesse e nuovi giochi. E nuovi capitali con defiscalizzazioni per favorire l’ingresso di investitori esteri.

(Fonte: La Repubblica)