Piccari: “Inter, ho visto cose inguardabili e inaccettabili: fossi Inzaghi…”

A TMW Radio, il giornalista Marco Piccari ha parlato così della prestazione dell'Inter in Champions League contro il Benfica. "Male il primo tempo, si sono viste delle cose inguardabili dall’atteggiamento al modo di stare in campo. Un 3-0 del genere poteva portare a un’imbarcata, capisco i cambi ma è stato un approccio inaccettabile a una partita di Champions. La partita poi è cambiata con i cambi, l’unico che ha inciso è stato Frattesi. Barella e Thuram hanno inciso subito e fatto la differenza, l’Inter ha delle buone alternative ma evidentemente se cambi tutta la squadra presti il fianco a queste difficoltà. In vista di Napoli preoccupa questo atteggiamento, è vero che schiererà una squadra diversa, ma se fossi Inzaghi sarei piuttosto arrabbiato. Non si può scendere così in campo”.