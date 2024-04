Piccari: “Conte lo vedrei bene a Napoli, Mourinho e Allegri hanno deluso”

Quale progetto ti ha deluso di più in questa stagione?

“Il progetto tattico che ha deluso di più è sicuramente quello di Sarri alla Lazio. Ha deluso anche Mourinho, ci ha detto che questa squadra non avesse qualità ma al suo posto è arrivato un signor nessuno per curriculum in panchina come De Rossi e ha dato risposte ben diverse. In questo discorso va inserito anche Allegri, è chiaro che questa rosa non sia al livello dell’Inter ma qualcosa in più si poteva e si doveva fare".