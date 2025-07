Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato la scelta di Mateo Retegui di volare in Arabia. "Per me ha fatto bene, perché ho questa idea: a parte i soldi, che sono tantissimi, e non discuto la scelta economica, secondo me ha indovinato una grande stagione".

"Non è un bomber da 20-25 gol in Serie A e neanche un giocatore da 20 mln l'anno. Ha colto al balzo l'occasione e si è messo a posto per tutta la vita. In chiave Nazionale però Gattuso deve prendere una decisione: non deve più puntarci e andare su Pio Esposito. E' una scelta di soldi, non professionale quella di Retegui, che io rispetto, ponendo però la sua carriera al secondo posto. E in chiave Nazionale ci penserei seriamente. E applausi comunque all'Atalanta per quanto è riuscito a rivenderlo. Ha fatto un'operazione clamorosa".