Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato la possibilità che possa essere Rovella il post-Calhanoglu in caso di addio del turco all'Inter. "C'è una clausola, la Lazio ha detto che vuole tenere i big per dare a Sarri dei giocatori forti su cui puntare, ma certe valutazioni per certe cifre vanno fatte. Rovella ha grandi margini di crescita con Sarri, ma se ti danno 50 mln non puoi dire di no".