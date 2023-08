Piccari: “Scudetto? L’Inter non mi convince. Ha incertezze in difesa e attacco”

Il Napoli potrà subire l'appagamento dovuto allo Scudetto?

"Questo Napoli è molto più forte del Milan che vinse lo Scudetto in modo rocambolesco e anche per demeriti dell'Inter. Questo Napoli ha ucciso il campionato da subito e non credo che possa esserci un crollo come il Milan lo scorso anno. Non ci vedo questa analogia. Ripetersi in quella manovra ovvio è complicato ma non credo a un calo come quello dei rossoneri".