Le parole del giornalista a TMW Radio: Non vedo comunque un campionato con un allungo come gli ultimi anni”

Marco Piccari, giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A: “Innanzitutto l’Inter è in pole, poi metto la Juventus perché ho fiducia nel lavoro di Motta. In seguito c’è l’Atalanta, poi Milan e leggermente dietro il Napoli. Non vedo comunque un campionato con un allungo come gli ultimi anni”.