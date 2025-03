(LaPresse) - La Var allargata a tappe. L’ennesima estensione già da sabato con le grafiche delle revisioni video proiettate sui maxischermi degli stadi di Serie A. Poi dalle semifinali di Coppa Italia l’arbitro in campo spiegherà al microfono la motivazione delle decisioni prese in occasione della revisione delle azioni di gioco al video. Le parole del direttore di gara verranno trasmesse dagli altoparlanti allo stadio e in Tv, proprio come capita da anni nel Rugby in occasione dell’intervento del Tmo.“Diciamo che si sta avvicinando la chiusura del cerchio della necessaria comunicazione degli arbitri col mondo esterno”, ha detto l’ex arbitro Tiziano Pieri al microfono di rai Radio1 Sport, “un percorso necessario per ricevere dai direttori di gara le informazioni necessarie a motivare tutte le scelte prese in campo. Ne beneficerà il pubblico, ma anche i componenti delle panchine, che già oggi usano tablet e telefonini per guardare quello che viene trasmesso in tv. Ci sarà ancora più trasparenza, e quando c’è trasparenza è sempre una cosa positiva”.