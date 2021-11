PIF acquista il Newcastle e il presidente della Premier League si dimette

Il presidente della Premier League, Gary Hoffman, si dimetterà all'inizio del nuovo anno

Il presidente della Premier League, Gary Hoffman, si dimetterà all'inizio del nuovo anno. Le dimissioni di Hoffman arrivano dopo un periodo turbolento per la Premier League. In un comunicato si legge: "Gary Hoffman si dimetterà da presidente della Premier League alla fine di gennaio 2022. La Premier League è grata a Gary per il suo impegno. Ha guidato la Premier durante il periodo più difficile della sua storia e la lascia in una posizione più forte che mai. Il processo di nomina di un nuovo presidente inizierà immediatamente".