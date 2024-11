“Ranieri alla Roma? Non potevano fare scelta migliore. Ma gli spetta un compito difficile, deve risalire la china. Anche se la squadra ha il potenziale per farlo”. Così a TuttoMercatoWeb.com Bepi Pillon commenta il momento della Roma.

“Subentrare a De Rossi che è un idolo non è facile. Ha cercato di mettere in pratica le sue idee. Poi quando non arrivano i risultati paga sempre l’allenatore”.