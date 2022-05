Pinamonti: “Mi tengo stretti i miei 13 gol. Empoli passaggio fondamentale per me”

Il giocatore di proprietà Inter, in un'intervista all'Adige, ha parlato della sua stagione in prestito al club toscano

A fine stagione tornerà all'Inter come uomo mercato. Nel senso che probabilmente verrà ceduto o magari capirà da Inzaghi se ci sono i margini per restare e dare il suo contributo in nerazzurro. Con la squadra interista ha vinto lo scudetto, era rimasto alla corte di Conte, ma troppo spesso in panchina, si è goduto comunque la vittoria del titolo. Nell'intervista rilasciata a l'Adige, Andrea Pinamonti parla della sua ultima stagione, quella trascorsa in prestito all'Empoli. «Il gol all'Inter? Mi tengo stretto tutti e tredici i gol che ho segnato quest'anno. Certo segnare alla Fiorentina e all'Inter è stato notevole ma credo che la rete più importante sia quella della rimonta contro il Napoli. Una doppietta che conserverò sempre nel cuore, un 3-2 davanti al nostro pubblico, una gioia indescrivibile», ha detto.