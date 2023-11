Pinto: “La Roma non può prendere un top player. Bravi con Lukaku e Dybala”

"Nello scouting della Roma noi abbiamo quattro tipi di valutazioni: giocatori A che sono i top player, poi i B plus che sono quelli che possono essere titolari, i B che vanno monitorati e C che non servono alla Roma. Non ci sono le capacità finanziarie, poi magari siamo stati bravi in situazioni come quelle di Dybala e Lukaku". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, durante il Social Football Summit.