Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 15:32)

Un’esplosione, una scintilla che riaccende i ricordi più romantici dell’estate interista. Come Recoba nel ’97, come Adriano nel 2001, ora è il turno di Francesco Pio Esposito, 20 anni appena compiuti, ma già al centro del nuovo entusiasmo nerazzurro. La sua gara contro il River Plate non è stato solo positiva: è stata travolgente. Ha entusiasmato i tifosi, convinto la dirigenza e acceso l’idea che possa far parte dell’Inter 2025-26, mettendo per ora in stand-by i ragionamenti su Rasmus Hojlund.

"Come il Chino Alvaro Recoba nel 1997 o l’Imperatore Adriano nel 2001. Due precedenti niente male. Francesco Pio Esposito ha conquistato tutti e si è conquistato un posto nell’Inter per la stagione ’25-26. Forse un eccessivo entusiasmo per un ragazzo che oggi compirà 20 anni e che deve ancora esordire in Serie A, però è innegabile che l’impatto del centravanti contro gli argentini - ma pure contro l’Urawa Reds dalla panchina - sia stato impressionante. Pio è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione allo Spezia", sottolinea Tuttosport.

"Dopo una prima annata di apprendistato in B, con 38 presenze e solamente 3 gol, il ragazzo è diventato uomo. All’altezza notevole - 191 cm - ha aggiunto muscoli, necessari per destreggiarsi nelle aree di rigore “sporche” della serie cadetta, conclusa con 19 reti in 39 apparizioni. Un’evoluzione atletica evidenziata anche contro due marcatori esperti come Martinez Quarta e Diaz del River, ai quali ha risposto colpo su colpo, facendosi rispettare. Sulla tecnica c’erano già pochi dubbi prima, perché Pio aveva mostrato, sia nelle giovanili dell’Inter che nelle nazionali, di essere di una categoria diversa, giocando spesso sotto età".

"Chivu lo aveva promosso titolare nella Primavera dell’Inter a 17 anni, facendolo poi pure capitano. Recoba e Adriano, dovettero poi passare da alcuni prestiti per prendersi l'Inter; Pio quel passaggio l'ha già fatto e ora è pronto a indossare i panni dell'alternativa a Lautaro e Thuram, con Bonny del Parma - ieri non si sono registrate novità, attese comunque a breve - e Taremi o un "mister x" a completare il reparto".

(Tuttosport)