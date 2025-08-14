Reduce da un’annata da vice capocannoniere in Serie B, l'attaccante ha già messo in mostra validi argomenti per meritarsi la Serie A

Gianni Pampinella Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 15:32)

Reduce da un’annata da vice capocannoniere in Serie B con lo Spezia (19 gol), Francesco Pio Esposito ha già messo in mostra validi argomenti per meritarsi la Serie A. L’Inter, dopo aver ceduto Valentin Carboni e Sebastiano Esposito e messo sul mercato Taremi, vede in lui un grande futuro.

"Cercare qualcosa di banale nella carriera di Pio Esposito è una missione: meglio non provarci nemmeno. La grande occasione è ora, il gol di tacco segnato a Monza due sere fa ha servito sul piatto d'argento di Esposito una sliding-doors che qualcosa vorrà pur dire. Proprio a poche ore dall'ufficialità del passaggio di suo fratello Sebastiano al Cagliari, Pio strappava applausi convinti segnando in modo stiloso in amichevole: un messaggio forte e chiaro. Esposito è un ragazzo abilitato alle magie, Chivu rovista fin d'ora nelle gerarchie consapevole di come il piccolo bomber si stia costruendo un futuro", si legge sul Corriere dello Sport.

"Si sta mettendo in mostra, apparecchiando la stagione del suo debutto in serie A. Chivu lo vede subito dietro i titolari. Ultimata la scrematura di queste settimane, l'Inter dei molti interrogativi vede nelle qualità di Pio gli ingredienti per stare subito dietro i titolari. Dovrà aggiustare un po' la mira Bonny, ma il suo impatto ad Appiano Gentile finora è stato positivo. Mentre Pio Esposito non dovrà farsi inghiottire dalla responsabilità di essere il prescelto. Ma è tutt'altro che un tipo da finire in soggezione. Arriverà sicuramente un nuovo attaccante all'Inter, confinando Esposito alla quinta casella dell'attacco. Ma per lui forse è già abbastanza così. Nessuna forzatura, Esposito ha già gettato le basi. Ricominciando dal gol di tacco a Monza, il manifesto di una crescita".

