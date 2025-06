Quattro giorni. Tanto è bastato a Pio Esposito per far innamorare l’Inter e i suoi tifosi. Dal debutto contro gli Urawa Reds alla prima da titolare contro il River Plate, con tanto di gol e prestazione maiuscola, il giovane centravanti ha acceso l’entusiasmo del popolo nerazzurro. Domani compirà 20 anni, ma la maturità mostrata in campo parla già da veterano.

"In una partita spigolosa, dove gli avversari non si sono certo risparmiati sul piano degli interventi duri, Pio Esposito ci ha messo il fisico e la personalità per controbattere, dimostrando anche grande maturità sul piano della tenuta mentale. In più ha partecipato al gioco della squadra, ha cercato sempre il dialogo con i compagni degli altri reparti per calarsi fino in fondo in un gruppo nuovo dopo l’esperienza allo Spezia tra i cadetti".