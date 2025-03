L'exploit di Francesco Pio Esposito con la maglia dello Spezia è sotto gli occhi di tutti. I 14 gol che lo hanno proiettato in vetta alla classifica dei marcatori, hanno contribuito al terzo posto finora conquistato dalla sua squadra. I riflettori si sono accesi sull'attaccante 2005 di proprietà dell'Inter e questo ha inevitabilmente fatto lievitare il prezzo del cartellino. Anche perché, come raccontato da Fcinter1908.it, l'asse tra l'entourage del calciatore e il club sembra solido e vicino a partorire un rinnovo di contratto che lo legherà ulteriormente ai colori nerazzurri.

L'intenzione dell'Inter è quella di continuare a seguire da vicinissimo il suo percorso di crescita, che ha già raggiunto livelli importanti. Stando a quanto risulta sulla nota piattaforma Transfermarkt, infatti, al momento il cartellino del più giovane dei tre fratelli Esposito è quello più costoso dell'intero campionato di Serie B. Il valore di Francesco Pio si attesterebbe attorno ai 17 milioni di euro. La sensazione in ogni caso è che servirebbero cifre ben più alte per far vacillare le certezze del club che spera, al più tardi tra due anni, di poterlo portare definitivamente in prima squadra.