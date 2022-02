Pioli: “Con l’Inter doppia sfida molto difficile. Il derby ci ha dato energia e fiducia”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine della vittoria contro la Lazio e in vista della doppia sfida in Coppa Italia con l'Inter

“ Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare ancora più energia, fiducia e convinzione. La squadra ha giocato bene e, come ha detto Rafa, ha meritato la vittoria perché è stata in partita con attenzione e con qualità per tutti i 90 minuti. Altra doppietta di Giroud? Era partito bene poi ha avuto parecchi problemi fisici che gli hanno fatto perdere la condizione ottimale. Adesso sta sicuramente meglio, fisicamente e mentalmente. È un centravanti forte ma penso che sia stato importante il lavoro di tutta la squadra che ha proposto situazioni veloci e diverse. Siamo stati pericolosi. Doppio derby in semifinale? Sono sempre partite molto particolari da preparare ma molto stimolanti da affrontare. La Coppa Italia è una competizione che entrambe le squadre vorranno vincere, cercheremo di dare il massimo contro avversari molto forti. Questa squadra sta facendo un pensiero al primo posto? Un pensierino per far sì che questa settimana diventi perfetta lo facciamo. Dobbiamo affrontare con grande attenzione la Sampdoria che ha subito ripreso ad andare molto bene con Giampaolo.

Ci saranno molte difficoltà, la settimana l’abbiamo iniziata bene, la stiamo interpretando bene ma manca una partita molto importante. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, il nostro obiettivo è quello di migliorare il punteggio dell’anno scorso. Ora abbiamo 52 punti e abbiamo un’atra possibilità per migliorare la classifica. Poi quello che faranno le altre squadre non lo possiamo determinare noi ma ora siamo consapevoli che possiamo determinare ni i nostri risultati. Quando tornerà anche Ibra ci sarà l’imbarazzo della scelta in attacco? Sì, sarà più difficile fare le scelte quando avremo tutti, ma non vedo l'ora di avere più risorse per risolvere le partite in corso. Con cinque cambi puoi cambiare le caratteristiche durante una partita, è importante poterlo fare. Come sta Ibrahimovic?Soffre a stare fuori perché vorrebbe aiutare i compagni in campo, ma lo fa con l'atteggiamento fuori dal campo, con il suo grande carisma. La differenza è lo spirito del gruppo oltre alle qualità dei singoli che sono di alto livello. I tifosi dell’Inter per chi hanno tifato stasera? So soltanto che i nostri tifosi ci sostengono sempre con grande entusiasmo e passione ed è bellissimo. Poi quello che fanno gli altri ci interessa poco”.