Pioli: “Rimpianti CL? Vorrà dire che faremo di tutto per vincere l’Europa League”

Stefano Pioli, dopo la vittoria in Champions a Newcastle, ha parlato ai microfoni di Skysport della qualificazione mancata agli ottavi e dell'approdo, come terza ai gironi, in Europa League. «Rimpianti? Sicuramente ci è dispiaciuto essere stati eliminati per quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Mi dispiace avere rimpianti, avremmo meritato di più. Abbiamo avuto di fronte una squadra che ha giocato ad alta intensità ma non ci siamo demoralizzati. Vorrà dire che faremo di tutto per vincere l'Europa League».

«Stavamo cercando da anni una vittoria in Inghilterra ed è arrivata, ma credo che la squadra non stia sfruttando il proprio potenziale perché è forte e può fare meglio in campionato in Europa, questo è il mio rimpianto e su questo devo lavorare. Non siamo riusciti ad avere determinazione e qualità per vincere le partite. Abbiamo cambiato tanto, eravamo partiti benissimo. Ora l'obiettivo in campionato è consolidare il terzo posto, in questo momento. L'obiettivo minimo è tornare in CL e i primi quattro posti devono essere il nostro obiettivo», ha continuato.