Pioli: “Inter ha meritato, noi bene fino al 75′. Nei primi 4 minuti palla solo al Milan”

"L'Inter è stata più brava di noi in alcune situazioni, nei primi 4' abbiamo tenuto palla solo noi. Loro sono una squadra quadrata e difficile da affrontare, dovevamo stare più larghi sugli esterni. La partita si è indirizzata come volevano loro, non siamo stati così precisi ed efficaci come loro. Possiamo fare meglio tante cose, gli spazi li abbiamo trovati, non puoi pretendere di trovare delle zone di superiorità numerica con una squadra così organizzata come l'Inter. L'Inter è una squadra forte ma lo siamo anche noi e ci possiamo giocare il campionato. Volevamo un altro risultato, questo non toglie niente alla qualità dei miei giocatori e alla qualità della rosa. Nessun problema psicologico per la gara di Champions, dispiace per i tifosi. Sono le classiche partite che ci aiuteranno a crescere. È una sconfitta pesante e il risultato è troppo pesante per come abbiamo giocato".