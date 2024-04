"Sempre refrattario alle polemiche, all’interno e all’esterno, fin dal primo giorno e anche nei momenti più complicati, ora sembra volersi togliere qualche sassolino. Le sue parole hanno fatto rumore: «Da quattro anni l’Inter ha la rosa più forte e ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti e alcune volte meno. Abbiamo dato tutto mentalmente, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco». Non una critica al Milan o ai giocatori, il senso delle parole dell’allenatore, come confermato anche da chi gli sta vicino, ma semplicemente l’orgoglio per l’impresa del 2021-22, quando i rossoneri conquistarono il tricolore partendo da non favoriti".