Milan, Pioli: “Dobbiamo credere di poter battere l’Inter. 95 minuti sono tanti. I tifosi…”

È normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale essere rimasti delusi dall'andata, ma sapevamo quanto fosse importante questa partita per il nostro campionato. Questa sconfitta complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grandissima partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di essere positivi in questa stagione... Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter, con tutte le difficoltà per recuperare due gol. Non vuol dire pensare subito fare tre a zero ma dobbiamo mettere in discussione il due a zero e quindi il passaggio del turno.