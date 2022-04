Pioli: “I miei giocatori sono dei leoni, hanno poco credito. Il derby con l’Inter…”

Dopo la vittoria sulla Lazio il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano

Il Milan si è preso la partita con la Lazio e i tre punti in una gara che si era fatta complicata dopo pochi minuti. Dopo la vittoria pesante all'Olimpico, Stefano Pioli, su Dazn, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: «Giusto essere soddisfatti ed essere felici dopo questa vittoria, per i nostri tifosi fantastici. Sono felice per i miei giocatori, sono dei leoni. Al posto loro sarei arrabbiamo perché hanno troppo poco credito e invece stanno dimostrando di essere forti e di avere grande mentalità. Proveremo a vincerle tutte, non so se ci riusciremo ma sono troppo forti».

-Giocare dopo l'Inter e ribaltarla dallo svantaggio è stato un grande segnale...

Abbiamo impattato male la partita, subito un gol brutto per le qualità che abbiamo. Ma siamo rimasti nella partita, ci siamo ricompattati e abbiamo messo a posto le cose. Ci hanno messo in difficoltà, hanno una squadra forte, con un bravo allenatore, ma diamo merito ai miei giocatori, abbiamo fatto un altro passo avanti e cercheremo di fare il meglio possibile da qui alla fine.

Nel secondo tempo abbiamo cambiato la costruzione, Tonali doveva stare più basso ma quando mancano pochi minuti conta sentire le gare e dobbiamo essere più determinati per far girare le cose a nostro favore. Merito ai miei. Poi siamo in Champions e questa è una grande notizia: l'anno scorso ancora a questo punto non sapevamo se ci saremmo qualificati. Un percorso continuo, di grande crescita, ora gli ultimi gradini e quindi gli ostacoli più alti ma proveremo ad avere soddisfazione.

-Cosa si aspettava negli ultimi minuti, anche togliendo Leao?

Abbiamo cercato di riprenderci meglio le posizioni e con tre attaccanti lì vicino abbiamo scavalcato troppo. Abbiamo messo in campo energie nuove e pensavamo di poterla vincerla. L'abbiamo ripresa con la testa.

-Tonali è un capitano di questa squadra?

Lo sono tutti, tutti sono a disposizione e non c'è un'altra squadra così giovane che lotta per lo scudetto. Arriva il momento di giocarsi qualcosa di importante dopo tanta passione messa nel nostro lavoro. Inutile pensare più in là ogni gara peserà tantissimo. E la Fiorentina arriverà a San Siro molto determinata.

-Tabella scudetto: analizzando il calendario, vostro e quello dell'Inter, avete individuato gare in cui i vostri avversari possono perdere punti?

Se a fine campionato le avremo vinte tutte avremmo fatto più di quanto potevamo e se loro le vinceranno tutte avranno fatto meglio. Il campionato può diventare difficile per tutte, nessuno si aspettava la sconfitta del Napoli. Rimaniamo concentrati sul nostro percorso: solo così possiamo fare bene.

-Impatto Giroud determinante nella partite clou?

Un giocatore e persona di spessore. Acquisto pesantissimo.

-Temeva ripercussioni dopo la sconfitta in Coppa?

C'è stata delusione, volevamo la finale di Coppa Italia e il derby è importante. Ma dalle delusioni abbiamo sempre raccolto qualcosa. Ci siamo buttati sul campionato che è ancora lì e ci proveremo.

(Fonte: DAZN)