Pippo Inzaghi: “Inter? Simone si è preso una bella gatta da pelare perché…”

Le parole del tecnico del Brescia: "Domani per chi tifo? Milan, ma seguirò con interesse anche Simone, che sta facendo molto bene"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Pordenone, Filippo Inzaghi, tecnico del Brescia, ha parlato così in vista del derby di domani sera tra Milan e Inter: "Per chi tifo? Domani è una partita complicata: il Milan è nel mio cuore, il tifo per loro è al primo posto. Però seguirò con interesse anche Simone, che sta facendo molto bene: Hakimi è andato via e hanno venduto anche Lukaku, Simone si è preso una bella gatta da pelare. Ma sta dimostrando tutto il suo valore".