"Pirlo da sempre è il mio idolo". A dichiararlo è stato Hakan Calhanoglu ai microfoni di Dazn. Intervenuto nel post di Cosenza-Sampdoria, Andrea Pirlo ha voluto commentare le parole del turco facendo una rivelazione: "Si può dire che lui sia un po’ come me? Sì, in certe giocate".

"Cosa mi accomuna? La visione di gioco. Io, parlando con Gennaro Gattuso qualche anno fa quando allenava il Milan, gli avevo detto che Calhanoglu sarebbe diventato un play per caratteristiche, per visione di gioco e per personalità. Adesso sta diventando un giocatore fondamentale per l’Inter".