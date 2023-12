Due gol pazzeschi di Esposito lanciano la Samp: Lecco ko 2-0, playoff più vicini

La Sampdoria di Andrea Pirlo riparte dopo il ko di Brescia e ringrazia Sebastiano Esposito. L'attaccante, di proprietà dell'Inter, segna due gol da urlo a Marassi contro il Lecco e regala il successo per 2-0 ai blucerchiati. Una vittoria importante per la squadra di Pirlo, che così si porta in nona posizione a -5 dall'ottavo posto che vale i playoff, in questo momento occupato dal Palermo (che ha una gara in meno).