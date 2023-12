Pistocchi incorona anche Barella e svela un retroscena: “Lo consigliai a Galliani quando…”

Il retroscena

"Quando Barella giocava e non giocava a Cagliari lo consigliai a Galliani per il Milan. E quando Ausilio stava per prenderlo gli dissi di prenderlo subito: da allora è sempre migliorato", ha rivelato Pistocchi in risposta ad un tifoso che sottolineava come già a Cagliari Nicolò avesse fatto vedere di che pasta era fatto. E sul confronto con Davide Frattesi ha aggiunto: "Anche Frattesi un predestinato? Giocatori diversi: Barella è tecnicamente completo, sa gestire palla e tempi, Frattesi ha tempi di inserimento senza palla da attaccante".