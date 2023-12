Proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi, che venerdì sera sarà di scena sul campo del Genoa per l'ultimo impegno ufficiale del 2023. Come appurato da Fcinter1908, Denzel Dumfries ha lavorato ancora a parte, seguendo il suo percorso personalizzato per recuperare dall'infortunio. Assente, invece, Davide Frattesi: il centrocampista nerazzurro è rimasto a casa a causa di un attacco influenzale.