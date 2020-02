Pistocchi: “Conte è bravo, ma mi ha deluso. La sua idea di calcio ha dei limiti mentali”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha parlato del lavoro di Conte all’Inter e della scelta del sistema di gioco da parte dell’allenatore nerazzurro:

Qual è l’allenatore che vi ha deluso maggiormente nell’ultima giornata?

“Antonio Conte, perché penso che il tempo di quelli che mettono avanti gli schemi ai giocatori è finito. Oggi il bravo allenatore deve adeguare le sue idee ai giocatori che ha. Conte è sicuramente bravo, con una rosa così competitiva non ha ancora pensato a cambiare disposizione. Per me è un limite dell’allenatore. La sua idea di calcio ha dei limiti, più mentali che di conoscenze. La squadra deve avere una propria identità, svilupparla attraverso idee. Altrimenti è un calcio mediocre”.

Cosa dobbiamo pensare della gestione?

“La potenzialità della rosa dell’Inter è notevole. ha quattro centrali di spessore. Gli esterni sono affidabili, ma il problema sta nell’idea di calcio. Anche contro la Lazio, poche idee”.