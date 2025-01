"Se fossi dirigente di un grande club andrei a prendere Fabregas: il Como gioca un calcio ricco di idee e di coraggio, non butta mai via la palla, costruisce da dietro e difende da squadra. Bravi"

Da ricordare cosa disse Fabregas al termine di Inter-Como: "Sì, siamo riusciti a parlare (con Inzaghi, ndr). Sono andato nel suo ufficio e siamo rimasti per 15-20 minuti. Ci siamo detti cose personali di allenamento e ho voluto capire come fa certe cose del gioco dell'Inter che mi piacciono. Ho voluto parlare di calcio, mi piace imparare tantissimo e se posso avere l'opportunità di avere un tecnico che viene a vedere un mio allenamento oppure di poter vedere io un allenatore e parlare un po', per me è troppo importante".