Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Calhanoglu in vista del prossimo impegno in campionato contro il Venezia: "È probabile che tocchi ancora ad Asllani giocare dall'inizio. Anche perché una sua esclusione avrebbe il sapore della bocciatura, dopo le tante critiche incassate. Invece, tornare subito in campo gli permetterebbe di riscattarsi. La decisione sul turco verrà presa sabato, prima della partenza. E dipenderà, evidentemente, dal lavoro dei prossimi due giorni. In ogni caso, Calhanoglu dovrebbe essere pronto per il recupero con il Bologna del 15 gennaio".