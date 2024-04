Pistocchi: “Nel giorno della festa Inter ha dimostrato rispetto. Ecco perché”

Una cosa sono gli sfottò dei tifosi, una volta si subiscono e una volta si impongono, a turno. Una cosa è il modo che un club ha di mostrare rispetto e valori in quello che è innanzitutto uno sport. E la sera del derby l'Inter è riuscita a mostrare valori importanti. Lo ha messo in evidenza Maurizio Pistocchi su X.

Il giornalista ha scritto in particolare: "Nel giorno del 20 scudetto dell’Inter, ho apprezzato il comportamento tenuto dalla società -che si è comunque congratulata con il #Milan - e da Barella e Calhanoglu, che hanno zittito un coro offensivo nei confronti di un avversario. Avrebbero potuto fare finta di niente, e accodarsi ai tifosi, come altri in passato hanno fatto, ma loro si sono dissociati, hanno detto no. Questo è il senso dello sport, nella vittoria come nella sconfitta, il rispetto per l’avversario".