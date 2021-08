Pistocchi: “C’è un giovane dell’Inter che conoscevo poco ma che è fortissimo”

Il giornalista ha parlato così di un talento in casa nerazzurra che sta ben figurando in questo precampionato

"Tra le novità più interessanti della serieA c’è Kaio Jorge (2002) attaccante moderno, completo, che sa fare tutto, gol compresi, che seguo dal 2018. Chi conoscevo meno, e mi ha convinto in questo pre-campionato è Martin Satriano (2001) completo e fortissimo, di testa e di piede". Così Maurizio Pistocchi, sul suo profilo Twitter, mentre analizza le possibili sorprese giovani del prossimo campionato: Martin Satriano ha ben figurato nelle prime uscite dell'Inter di Simone Inzaghi e sta lottando per conquistarsi un posto fisso in prima squadra.