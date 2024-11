"Ho finito adesso di vedere Lille-Juve, una buona partita dei bianconeri, un pareggio sicuramente meritato da una squadra in crescita. Ma..c’è un ma… Capisco che, visto che il 38% degli abbonati Sky è tifoso della Juventus, ci sia l’obbligo sottinteso di non scontentarli, ma non credo siano felici di essere presi in giro. E definire il rigore su Conceicao “Netto” come ha fatto Marchegiani non fa onore alla sua esperienza e competenza"