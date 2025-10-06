FC Inter 1908
Pistocchi: “Juventus? Tudor sta sprecando tempo e talento. Ha una sola idea”

Il pensiero del giornalista a proposito della panchina bianconera con le difficoltà che sta riscontrando la squadra
Daniele Vitiello
Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha affidato al suo profilo X una riflessione sull'attualità. L'oggetto è la panchina della Juventus, con Igor Tudor già sul banco degli imputati. Si legge infatti nel suo commento:

"Avendolo già scritto a più riprese, confermo che la Juventus sta sprecando tempo e talento con questa disposizione. Non porta né risultati né gioco e rimango convinto che con il 4:3:3 farebbe di più e meglio. E chissà quanti rimpianti vengono a Elkann nel vedere in testa alla classifica il Napoli di Conte - a lungo corteggiato da Chiellini - e la Roma di Gasperini- che era stato scelto da Giuntoli per il dopo Tudor. Non è più tempo di un allenatore ideologo, se ha in testa una sola idea".

