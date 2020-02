Pistocchi: “Inter pericolosa solo nel finale. Spero che Conte prenda in considerazione…”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha analizzato la sconfitta dell’Inter di Conte in Coppa Italia: “Inter-Napoli 0:1 Con un gran gol di Fabian Ruiz il Napoli espugna San Siro e si aggiudica il 1^round della semifinale di Coppa Italia: vittoria meritata di un Napoli compatto e ordinato contro un’Inter in difficoltà, pericolosa solo nel finale, quando Conte è passato al 4:3:3”. E a chi gli chiedeva sui social se Conte con Eriksen potesse prendere in considerazione altri moduli oltre al 3-5-2 spesso prevedibile ha risposto così: “Lo spero: ha una rosa con la quale può fare 4:3:3, 4:3:1:2 e persino il 4:4:2″.