Pistocchi: “Napoli? Col risultato potrebbe condizionare l’Inter. Le parole di Conte…”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli , è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi : " Lazio-Napoli è una partita che può essere decisiva, in contemporanea l’Inter gioca a Torino. Il risultato del Napoli potrebbe condizionare anche la gara dell’Inter, vincendo potrebbe mettere pressione alla squadra di Inzaghi. Sono convinto che i messaggi lanciati da Conte in questa settimana servono per proteggere la squadra.

Ha spostato il focus su centro sportivo e settore giovanile evitando delle ultime partite che sono stati due pareggi. In questi due pareggi, secondo me, il Napoli è andato più più vicino degli avversari a vincere la partita ma gli è mancato la voglia di dare il colpo del ko, soprattutto a Roma. Ha dato l’impressione di difendere l’1-0 senza preoccuparsi molto di farne un altro, questo può essere un limite. Forse anche l’essere in testa da tanto tempo può essere un piccolo stress per la squadra. Conte si è un po’ lamentato dell’ambiente, ma se dice questo dimostra di non conoscere la mentalità del tifoso napoletano che per sua natura passa dalle stelle alle stalle. Pessimista se non vince e ottimista se si vincono le partite.