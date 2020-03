Pistocchi sulla ripresa del calcio: “C’è approssimazione, alcune società premono per…”

Secondo Maurizio Pistocchi l’emergenza che si è creata con il coronavirus non sarà di facile smaltimento, nemmeno per quanto concerne il calcio: “La situazione è ancora gravissima, non si possono fare previsioni nemmeno a lungo termine su quando si riprenderà a giocare. I tempi di diluizione di questa pandemia sembrano lunghi. In un report degli Stati Uniti dell’unità di crisi si parla di dodici mesi: a questo punto, come si fa a pensare di riprendere a breve la Serie A?”.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: “Alcune società premono per la sospensione del campionato ed il suo annullamento, ma si tratta soprattutto dei presidenti delle società coinvolte nella retrocessione e che sperano di salvarsi. Nel complesso, si rischierebbe di collassare. Tutta la situazione è stata gestita con approssimazione. Non è facile capire quale sia la strada giusta. Probabilmente, più tempo si prende e meglio è”.

