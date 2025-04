Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi ha commentato il passaggio in semifinale di Champions League dell'Inter. "Una vittoria che può incidere sul campionato? Sì, a livello mentale ti dà una carica e autostima incredibile. E' vero che c'è un dispendio di energie, ma vedere come Mkhitaryan a 36 anni corra in campo fa ben sperare".

"La rosa è abbastanza lunga, sono convinto che si possano scrivere pagine importanti di storia calcistica ed è motivo per non mollare su ogni fronte. Per superare un turno difficile come questo è chiaro che ti deve anche andare tutto bene, detto ciò ha fatto comunque due grandissime partite l'Inter, soffrendo, mettendola sul piano fisico soprattutto sulle palle inattive. Ci credono nelle cose che fanno, c'è grande convinzione".