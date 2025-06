Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi ha parlato del futuro di Simone Inzaghi : "Pesa tanto come è stato perso il campionato, più che la Champions. Se avessi vinto il campionato, ci stava perdere in Champions, perché avevi fatto il tuo. Questo ko aumenta il rammarico".

"Ora vedremo cosa vorrà fare, le colpe attribuite a lui sono state tante ma penso che all'Inter ci sia ancora spazio per rinfrescare la rosa e trovare giocatori freschi anche nella testa. Può avere la forza Inzaghi per ripartire dall'Inter e non daresti l'immagine di quello che abbandona la nave".