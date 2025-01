Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Michele Plastino ha parlato del futuro di Davide Frattesi . Il centrocampista dell'Inter soffre per il poco spazio che fin qui gli ha riservato Inzaghi e una sua partenza non è da escludere. "Frattesi sarebbe per il Napoli un ottimo colpo perché sa fare tutto, inserimento, contrasto e corsa".

"Si sta parlando però di voci, perché non so se ci sia una vera trattativa. Storicamente è difficile che in corsa ci siano affari tra due contendenti per lo scudetto. Non penso proprio che l'Inter immagini di rinforzare una diretta concorrente come il Napoli. In ogni caso non è mai facile il mercato di gennaio, giustamente Conte vuole giocatori già pronti".