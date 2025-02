Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Michele Plastino ha detto la sua sull'attesissimo match scudetto tra Napoli-Inter in programma sabato al Maradona. "È vero che l'obiettivo stagionale del Napoli era il ritorno in Champions ma se si lotta fino all'ultimo per vincere e poi si arriva secondi, è normale viverla con delusione perché hai coltivato il sogno per tutta una stagione e poi ti è sfuggito alla volata finale".