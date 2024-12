Due gol straordinari per Nicolò Barella nel mese di dicembre, unite alle solite eccezionali prestazioni. Il primo lo ha realizzato contro il Parma chiudendo una deliziosa giocata corale, con un dribbling e un tocco da pochi passi. Mentre la seconda rete è un capolavoro balistico messa a segno contro la Lazio. Il centrocampista sardo ha chiuso l'anno con un assist delizioso a Lautaro nel match vinto contro il Cagliari, prestazione che gli è valsa il premio come MVP del match.

Federico Dimarco nell'ultimo mese dell'anno ha fatto la differenza per quantità e qualità: dalle corse sulla sinistra, ai gol e assist per i compagni. L'esterno nerazzurro è finito due volte nel tabellino dei marcatori grazie a due giocate pazzesche: la prima volta grazie a un sontuoso tocco di destro dopo uno scambio straordinario con Mkhitaryan. Mentre la seconda rete l'ha realizzata con un chirurgico sinistro al volo contro la Lazio.

DENZEL DUMFRIES

Un gol e un assist per Denzel Dumfries nella vittoria per 6-0 contro la Lazio. Ma non solo, nell'ultimo mese dell'anno il numero 2 nerazzurro ha dato come sempre il suo contributo con sgroppate continue sull'out di destra e prestazioni di altissima qualità a servizio della squadra.