Quattro partite giocate dall'Inter nel mese di settembre, contro Monza, Manchester City, Milan e Udinese. La grande prestazione in Champions League e la vittoria al Bluenergy Stadium hanno caratterizzato il mese appena trascorso. È dunque il momento per i tifosi per votare il Pirelli Player of the Month di settembre, scegliendo il calciatore interista che si è contraddistinto maggiormente.