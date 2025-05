Playoff Serie B, lo Spezia di Esposito in finale, Catanzaro ko 2-1

La squadra ligure conquista la finale dei play-off dove affronterà, per la promozione in Serie A, la Cremonese che ha eliminato la Juve Stabia

Lo Spezia di Francesco Pio Eposito raggiunge la Cremonese (che ha eliminato la Juve Stabia) in finale nel playoff di Serie B e si giocherà quindi la promozione nella massima serie. La squadra ligure, dopo essersi imposta 2-0 nel match d'andata in Calabria, ha battuto il Catanzaro anche nella semifinale di ritorno dopo il 2-1 dell'andata.

Cassandro sblocca il risultato al 31' illudendo gli ospiti, cinque minuti più tardi Aurelio firma la rete dell'1-1. Nella ripresa i padroni di casa ribaltano la partita al 16' con Wisniewski e possono festeggiare l'ingresso in finale. Si giocherà all'andata a Cremona e al ritorno a La Spezia e la doppia sfida deciderà quale sarà la terza squadra, dopo Sassuolo e Pisa, ad essere promossa in Serie A per la stagione 2025-2026.