Pochesci: “Sono stufo di allenatori che in Italia fanno disastri e poi…”

Altra nota spinosa: quella degli allenatori. C'è qualche tecnico a ora fermo che vorrebbe invece vedere in panchina?

"Sono più che altro stufo di vedere allenatori che fanno disastri e sono ancora sono in piedi solo perché dietro hanno agenti importanti e amici, serve meritocrazia. Dionisi, Zanetti dovrebbero stare in Serie A, dove invece vediamo sempre i soliti. Breda perché fuori? In C non sarà voluto rimanere, va benissimo, ma nessuno chiamato, quando invece chi fa male in B viene chiamato per uno scorcio di stagione in A. Dico una cosa: vedo tante carriere senza talento, e tanti talenti senza carriera. Ma del resto qui ancora ci sono padri che prendono le squadre per far giocare i figli, e guai se si mettono in panchina: un tempo guai invece a chi ci toccava l'allenatore. Calciatori con cultura sono importanti anche per questo, agevolano il compito dei mister, perché è più facile spiegare loro tante cose".