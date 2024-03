Podolski: “Lautaro macchina da gol. Con Thuram l’Inter ha fatto un affare”

Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Lukas Podolski ha parlato anche della coppia gol dell'Inter, Lautaro e Thuram, Il polacco è rimasto stregato dalla stagione del francese: "Seguo Marcus da quando giocava in Germania, è un calciatore importante. Fare coppia con Lautaro non era semplice, perché l’argentino è una macchina da gol e Thuram doveva trovare un altro modo per rendersi utile alla squadra".