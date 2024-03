Con la maglia dell'Inter ha giocato solamente pochi mesi, ma nonostante ciò Lukas Podolski continua a seguire con interesse la squadra nerazzurra. "Tornassi indietro, non accetterei la proposta dei nerazzurri. Nulla da togliere al club, ma ho capito che trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea. Spesso un calciatore impiega un paio di mesi per abituarsi alla città, ai tifosi e allo stile di gioco. Se arrivi a campionato in corso, non è semplice e, se le cose vanno male, i primi a farne le spese sono i giocatori in prestito, destinati in ogni caso a salutare a fine stagione. Non fu un anno fortunato, ma ho imparato la lezione", dice l'attaccante alla Gazzetta dello Sport.